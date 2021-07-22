Популярна актриса українського походження Ольга Куриленко порадувала шанувальників новим образом
Як повідомляє Politeka.net, Ольга Куриленко є відомою актрисою і моделлю, вона прославилася роллю у фільмі "Квант милосердя". Дівчина поїхала з Бердянська підкорювати модельний бізнес у Франції. Незабаром її помітили режисери і вона почала брати участь у зйомках. Також нещодавно відбулася прем'єра фільму "Чорна вдова", в якому актриса так само брала участь.
Ольга активно веде соціальні мережі і радує шанувальників новими фотографіями. Цього разу вона показала знімок з фотосесії. Дівчина в чорному обтягуючому оксамитовому платті з глибоким декольте. Її образ доповнюють аксесуари і легкий макіяж в нюдових відтінках, що дозволяє виглядати природно.
"Я сподіваюся, що ви всі сьогодні чудово провели день на сонечку!"- написала Ольга під фотографією.
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Шанувальники актриси залишили в коментарях безліч компліментів: "Богиня", "Красива", "Чудова", "Улюблена актриса", "Прекрасна", "Ви занадто мила дівчина", "Гарного тобі дня, бережи себе і своїх близьких".
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