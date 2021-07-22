Відома українська співачка Ірина Білик зробила важливу заяву
Як передає Politeka.net, Ірина Білик є легендарною українською артисткою. Нещодавно вона заявила про розлучення з режисером Асланом Ахмадовим.
Ірина активно веде соціальні мережі. Цього разу співачка виклала в Instagram нове фото та інтригуючий запис. На чорно-білому знімку занедбане приміщення, в центрі якого стоїть рояль, а за ним Ірина в сукні з довгим шлейфом.
"Знайшла Ідеального!
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Серед перерахованих претендентів, Ірина згадала Олега Винника: "це Олег Винник", "це Винник", " Олег?", задаються питанням шанувальники.
Підписники Ірини крім бурхливого обговорення її нового обранця також засипали позитивними коментарями: "Як же шикарно", "Напевно буде новий хіт", "Іра - богиня", "Шикарне фото! Талановита красива жінка і шикарний рояль - прекрасний тандем".
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