Колишня дружина Олексія Завгородного (Позитив) Анна Андрійчук здивувала новими фото в мережі

Як повідомляє Politeka.net, колишня дружина відомого виконавця позитиву Анна Андрійчук часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу красуня поділилася оригінальними кадрами, які зробила в незвичайне дзеркало.

Як видно, Аня сидить біля дзеркала в різних позах і знімає себе на телефон. Перед камерою вона з'явилася в чорному вбранні – лосинах і топіку, які повторюють всі вигини її витонченого тіла. Волосся дівчини розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і загадкове вираз.

У підписі до публікації Андрійчук написала: "Привчіть себе до розкоші. Розкоші бути собою. Найсексуальніше в людині - це любов до себе, свого тіла, думок, почуттів і вчинків. Адекватну оцінку не вколоти і не вставити, потрібно працювати над собою. Починати потрібно з того, щоб дізнатися себе і кайфонуть від себе. Якщо ти собі в тягар нікому з тобою не буде легко".

Користувачі тут же почали коментувати нові фото Анна, однією з перших написала співачка Даша Астаф'єва: "Фух, амінь". "Розкішна", "Ви прекрасна", "Вас просто не впізнати", "В точку написано. Анютка, я вас обожнюю", "Така Pantera negra", "Красуня", - пишуть інші користувачі.

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