Українська телеведуча з каналу " 1+1" Лідія Таран поділилася новим образом

Як передає Politeka.net, Лідія Таран є відомою телеведучою телекана "1+1". Вона часто радує своїх шанувальників новим контентом в соціальних мережах.

На цей раз дівчина поділилася серією знімків в Instagram. На фотографії поле, Лідія на велосипеді в легкому відкритому топі блакитного кольору і коротких білих шортах.

"Електросамокати, кажете? Ні, не чули. У нашім французькім селі таким не бавляться. Ми з малою їздимо на Le VéloSoleX, або просто Солєкс. Цей дирчик 1966 року народження, Йому якихось 55 років. Для місцевих - це так ніби вчор. У сторіз показую чому, а взагалі класно почувати себе бджолою, що застигла в бурштині, а природа тут! Пізніше розкажу", пише телеведуча.

Шанувальники Лідії засипали її компліментами: "Молодчинка", "Класне фото", "Шикарна жінка", "Лідія хорошою вам відпустки, чекаємо вас вже ефірі телеканалу 1+1 Новини".

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