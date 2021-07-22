Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе в нових образах, захопивши Володимира Дантеса

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала дуже популярною українською телеведучою. Красуня стала дуже відомою після шоу "Орел і Решка", а зараз веде багато успішних проектів. Не забуває Леся і про соціальні мережі, де ділиться найцікавішим.

На першому фото Нікітюк позувала в міні-сукні, стоячи біля паперової стіни, шматок якої красуня відірвала. На другому фото Нікітюк була вже в довгій латексній сукні, захоплюючи вигинами. На третьому кадрі красуня знову одягла нову міні-сукню, задерши ніжку.

"Дуже просте питання-1, 2, 3?",- запитала Леся, оголосивши про новий сезон " Хто зверху?".

Катерина Кухар відразу прокоментувала фото: "Все"

Чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес теж не зміг пройти повз і написав: "2".

Красуня з " жіночого кварталу "Лера Товстолес теж вирішила висловити свої емоції:"Вау".

Нова дружина Володимира Остапчука Христина також написала коментар "Вау".

Фанати поставили понад 70 тисяч лайків і написали коментарі:

"3 мені дуже подобається, жива, не в масці", "Огооо Леся, то що за така неймовірна фотосесія, Тупо Голлівуд, тупо бомба ракета", "дуже красиві фото! Незвичайний образ", " перше плаття-найкрасивіша, але 3 образ найбільш вдалий, дуже підходить і зачіска. На 2 фото сукня цікава .... але мені здається - більше варіант для брюнетки .... і зачіска і, на мій погляд, не найкраща".

Раніше ми повідомляли, що українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як тренується під настановою тренера.

У короткому ролику Нікітюк ефектно прокотилася на велотренажері і похвалилася театрально розвіваються локонами. Виглядав невеликий ролик, як частина реклами тренувань в залі, де тепер часто буває телеведуча.

Сама Леся вже не раз говорила, що не сидить на дієтах і не має особливих обмежень у харчуванні. Однак деякі продукти вона все таки виключила зі свого раціону.

Нагадаємо, телеведуча Леся Нікітюк розповіла, що сталося.

У нових сторіс Нікітюк розповіла, що навряд чи може стримати сльози, адже розлучилася зі своєю мамою. Як виявилося, зірка відправила свою близьку людину в санаторій в Ірпінь, який спеціалізується на лікуванні людей з серцево-судинними захворюваннями.

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