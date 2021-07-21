Син відомої української співачки Софії Ротару, Руслан Євдокименко показав нове фото із зірковою мамою

Знімком він поділився на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. (Щоб подивитися. проскролльте вниз).

Руслан Євдокименко сфотографувався із зірковою мамою в аеропорту.

"Всім прекрасного настрою і удачі!» - підписано фото.

У коментарях син Ротару зізнався, сто вони летячи на відпочинок.

Шанувальники Софії Ротару радіють за співачку, бажають їй легкого перельоту і добре відпочити.

Також в мережі захоплюються молодим виглядом 73-річної співачки.

"Обіймаю всією душею", "гарного відпочинку ❤вічно молода наша Софія Михайлівна", "приємного відпочинку і комфортної погоди!❤", "Щастя Вам і Ангела Хранителя в дорозі!", "Які гарні😍 😍 😍", "відмінного відпочинку і прекрасного настрою, Руслан, Софія Михайлівна", "той випадок, коли мама виглядає молодше сина", - пишуть в коментарях.

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