Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала, чим вирішила зайнятися після приїзду
Як пише Politeka.net, Мішель Андраде є популярною українською співачкою. Красуня нещодавно випустила новий міні-альбом, а після цього стала ведучою "Орел і Решка". І зірку нещодавно відправили знімати Грузію, звідки дівчина нещодавно повернулася в Україну.
На нових сторіс в Instagram красуня показала, чим вирішила зайнятися. На першому кадрі дівчина валялася в ліжку, показавши тільки свою ногу.
"Ось такий ранок у мене вчора був. Спала до стану - вже не можу. І це було чудово", - написала Андраде.
Кондратюк різко пройшовся по Лорак, яка зібралася з концертом в Україну: "Я взагалі не поважаю таких людей"
Полякова в костюмі з одних блискіток розлютила українців своїм виступом: "Одне і те ж десять років!"
Полякова стиснула корсетом розкішні форми, напросившись на компліменти: навіть Лоліта в захваті
Мама Дана Балана "запалила" зі священником в Італії: "А йому можна так себе поводити…"
"Затопить серйозно": Україна стане епіцентром стихії в Європі, попередження синоптика
Після цього красуня вирушила в центр, де дівчата привели в порядок.
"Після кожного пулу, намагаючись хоча-б раз на місяць сходити і привести своє тіло в порядок. Ох,. як же цього мені не вистачало", - написала Мішель.
Нагадаємо, підопічній Потапа Андраді довелося ночувати на вулиці, співачка поділилася досвідом
А ще Politeka писала, що підопічна Потапа Андраде в білій сукні повідомила українцям радісну новину
Також Politeka повідомляла, що в "Майстер Шеф" не пошкодували, поставивши біля плити Мішель Андраде, KAZKA і Шоптенко