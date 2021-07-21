Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала, чим вирішила зайнятися після приїзду

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде є популярною українською співачкою. Красуня нещодавно випустила новий міні-альбом, а після цього стала ведучою "Орел і Решка". І зірку нещодавно відправили знімати Грузію, звідки дівчина нещодавно повернулася в Україну.

На нових сторіс в Instagram красуня показала, чим вирішила зайнятися. На першому кадрі дівчина валялася в ліжку, показавши тільки свою ногу.

"Ось такий ранок у мене вчора був. Спала до стану - вже не можу. І це було чудово", - написала Андраде.

Після цього красуня вирушила в центр, де дівчата привели в порядок.

"Після кожного пулу, намагаючись хоча-б раз на місяць сходити і привести своє тіло в порядок. Ох,. як же цього мені не вистачало", - написала Мішель.

На третьому сторісі Андраде вже гуляла по дощу.

"Поки збиралася обійняти маму і Міккі, потрапила під дощ. З дитинства обожнюю гуляти під дощем", - написала Мішель.

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