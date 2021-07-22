Відома актриса Анна Саліванчук показала в мережі чарівне фото в стильному образі

Як повідомляє Politeka.net, відома актриса театру і кіно, дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук часто радує шанувальників яскравими фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася чарівним кадром, на якому з'явилася в стильному образі, а в підписі до нього залишила "чарівний стусан" своїм фоловерам.

Як видно, на новому знімку Анна відображена в цікавій локації, вона стоїть у спокусливій позі і хижо дивиться в об'єктив. Перед камерою красуня з'явилася в стильному сірому комбінезоні, який підкреслив струнку фігуру і пружне декольте. Її волосся розпущене і укладене на одне плече, а на обличчі сонцезахисні окуляри.

Шанувальники тут же почали обговорювати нове фото Саліванчук, засинаючи її компліментами в коментарях: "Ви знову прекрасні, Анна", "Бомбезно. Дуже круто", "Ну яка приголомшлива ця дівчина!", "Класний комбінезон", "Красуня".

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