Відома українська телеведуча Катя Осадча, дружина Юрія Горбунова, показала, як проводить час з сином

Як пише Politeka.net, Катя і Юрій одружилися в 2017 році. Красуня вже народила від Горбунова сина Івана, а в цьому році завагітніла другою дитиною. Не забуває зірка і про Instagram, де ділиться найцікавішим з українцями.

Цього разу Осадча здалася в просторій сукні і окулярах, сидячи на яхті. Поруч був син, якого Катя обіймала. Пару зняли зі спини, коли ті насолоджувалися прогулянкою по водоймі.

"Дві з половиною людини:) бажають вам гарного дня", - написала Осадча.

Леся Нікітюк відразу прокоментувала фото, поставивши смайлики закоханості.

"Не з половиною, там вже повноцінний чоловічок, тому на фото 3 прекрасних людини, просто одна Ще грає з нами в хованки", " чому дві з половиною? Три. Дитина такий же як і ви і він теж бажає всім щастя", "бажаю вам щастя", "обожнюю вашу сім'ю", "милі такі", "щиро порадію, якщо у вас буде дівчинка. У мене 2 хлопчика)))".

Нагадаємо, Горбунов засвітив вагітну Осадчу в обтягуючій сукні, а потім втік від неї з сином

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