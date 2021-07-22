Відома українська телеведуча Катя Осадча, дружина Юрія Горбунова, показала, як проводить час з сином
Як пише Politeka.net, Катя і Юрій одружилися в 2017 році. Красуня вже народила від Горбунова сина Івана, а в цьому році завагітніла другою дитиною. Не забуває зірка і про Instagram, де ділиться найцікавішим з українцями.
Цього разу Осадча здалася в просторій сукні і окулярах, сидячи на яхті. Поруч був син, якого Катя обіймала. Пару зняли зі спини, коли ті насолоджувалися прогулянкою по водоймі.
"Дві з половиною людини:) бажають вам гарного дня", - написала Осадча.
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Леся Нікітюк відразу прокоментувала фото, поставивши смайлики закоханості.
"Не з половиною, там вже повноцінний чоловічок, тому на фото 3 прекрасних людини, просто одна Ще грає з нами в хованки", " чому дві з половиною? Три. Дитина такий же як і ви і він теж бажає всім щастя", "бажаю вам щастя", "обожнюю вашу сім'ю", "милі такі", "щиро порадію, якщо у вас буде дівчинка. У мене 2 хлопчика)))".
Нагадаємо, Горбунов засвітив вагітну Осадчу в обтягуючій сукні, а потім втік від неї з сином
А ще Politeka писала, що Осадча з помітно кругленьким животом вразила кадрами на курорті
Також Politeka повідомляла, що вагітна Осадча в розкішній сукні і хустці наробила шуму в мережі