Український співак Олег Винник приховує особисте життя, проте в мережі ходять чутки, що він одружений на своїй бек-вокалістці, співачці Таюне (Таїсії Сватко). Примітно, що у артистки з'явилися свої шанувальники, які також захоплюються її талантом

У мережі кажуть, що Олег Винник і Таїсія Сватко познайомилися ще в музичному гуртожитку. Обидва закохалися і стали зустрічатися, пізніше одружилися. У подружжя є син.

Відомо, що Таюне закінчила Канівське училище культури і мистецтва, тому не менш професійна артистка, ніж її "таємний" чоловік.

Шанувальники Таїсії створили фан-сторінки, присвячені їй і в одній з таких опублікували нове відео, в якому красуня зі сльозами на очах подякувала глядачам і сказала, що їй дуже приємно. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

Пост зібрав десятки лайків і трохи коментарів.

"Наша улюблена принцеса💝😘😘😘💞💋🌹🌹🌹🌹", "💞🌹🌹🌺🌺🌺", "яка вона красуня мила", " як таку співачку не любити😍 😢 🔥❤️👏", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Олег Винник в одному з інтерв'ю розповів, чому приховує особисте життя. За його словами, глядачам потрібно дарувати лише свою творчість, а колупатися в "нижній білизні" співака - це зайве.

Співак повинен дарувати позитивні емоції и все.

Нагадаємо, що Олег Винник повернувся додому зі своєю "таємною дружиною", яскраві фото

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