Відома співачка Мішель Андраде взяла участь в екстремальних зйомках тревел шоу

Відома українська співачка болівійського Походження Мішель Андраде, яку продюсує Потап, стала однією із зіркових ведучих ювілейного сезону шоу"Орел і Решка". Для зйомок шоу вона відвідала найбільш важкодоступний і нечисленний регіон в Грузії-Тушетію, передає «Обозреватель».

Андраде розповіла, що в селі тушетинців вкрай рідко бувають туристи. Дістатися туди можна тільки чотири місяці в році по "Дорозі Смерті". Вона проходить по перевалу Абано на висоті 2926 метрів над рівнем моря - це найвищий автомобільний перевал в Європі. Щоб подолати 70 кілометрів шляху знадобиться близько чотирьох годин.

На перевалі Абано навіть влітку тримається сніговий покрив. А ось покажчики шукати марно, їх там просто немає. Головні орієнтири-стада корів і пастухи зі здоровенними вовкодавами. Саме зустріч з ними може підказати, що мандрівники на правильному шляху.

"Весь шлях - серпантин. Хоча тушетинську дорогу взагалі складно назвати дорогою. Це вузька стежка, де з одного боку крутий схил, а з іншого – крутий обрив. І тут немає ніяких огорож, які втримали б машину від падіння в ущелину. Уздовж дороги стоять траурні таблички з портретами загиблих... чим більше ми піднімалися, тим шлях ставав страшнішим. Справжній екстрим! Єдина ниточка, яка пов'язує місцевих жителів із зовнішнім світом, – водії маршруток" – розповіла Андраде.

Раніше Андраде зізнавалася, що просто закохалася в Грузію після поїздки.

"Мені розповідали про цю прекрасну країну, але я не очікувала, що настільки! Як кажуть, поки не спробуєш сам - не відчуєш", - зазначила дівчина.

Андраде біла в захваті як від місцевої природи, так і від людей.

"Грузія подарувала мені частинку себе, а я залишу своє сердечко тут», - підсумувала вона.

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