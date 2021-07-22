Колишній возлюленный "Холостячки" Ксенії Мішиной Олександр Еллерт поділився фото після розставання

Олександр Еллерт і актриса Ксенія Мішина розлучилися. Про це" Холостячка " заявила в своєму Інстграм і заявила, що не буде це обговорювати. Про це повідомляла Politeka.net

Олександр активно веде свої соціальні мережі. Цього разу він поділився новою публікацією. На фотографії чоловік задумливо дивиться у вікно.

У коментарях Олександр отримав від шанувальників безліч слів підтримки, і вони помітили, що чоловік приходить до тями після розставання: "Саша! Все у Вас буде ок! Час все розставить по своїх місцях і ви вдихнете нову прекрасну своє щасливе життя. На цьому фото вже видно як ви вдихаєте ковток своєї прекрасної, зі щасливим кінцем, життя!", "Повернення справжнього Саші", "Час повернути собі себе", "Все Буде Добре", "Все буде норм! Ми завжди будемо з тобою і за тебе!".

Нагадаємо, кинутий "Холостячкою" Мішиною Еллерт поїхав з України і звернувся за допомогою: "Сьогодні будуть..."

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