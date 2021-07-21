Відома актриса Ольга Куриленко показала себе в новому образі, радуючи фанатів
Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко є популярною західною актрисою з українським корінням. Красуня ще в юності поїхала з Бердянська, побудувавши кар'єру в Європі. Однією із знакових робіт Ольги є фільм про Джеймса Бонда, де вона зіграла роль дівчини головного героя. Зараз красуня продовжує зніматися у фільмах і вести сторінку в Instagram, де ділиться найцікавішим.
На новому фото красуня з'явилася в стильному міні, лежачи на підлозі. Дівчина підняла ноги, граючись на камеру.
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"Хто відмінно проводить час на сонечку?",- написала Оля.
Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:
"Природна краса"," красива спокуслива богиня"," дивовижні ніжки і прекрасні ступні", "" Гей, дитинко ... прогуляйся по дикій стороні", " найчарівніша і спокуслива дівчина...".
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