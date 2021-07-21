Відома співачка Ані Лорак повідомила російським фатам сумну новину

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Ані Лорак, яка довгий час живе і будує кар'єру в Росії, часто радує шанувальників яскравим фото і відео в своєму Instagram. Цього разу артистка показала чарівний знімок, але в підписі до нього засмутила фанатів – зірка повідомила, що їй довелося перенести концерт.

На новому фото Ані з'явилася в стильному образі - на ній білосніжний брючний костюм з бежевим топом, який красиво підкреслив витончену фігуру і пружні форми. Волосся співачки зібране у високий пишний хвіст, а на її обличчі акуратний макіяж, вона серйозно дивиться в об'єктив.

У підписі до фото Лорак засмутила російських фанатів, повідомивши про перенесення її концерту в Сочі. "Мої улюблені, я з нетерпінням рахувала дні і чекала зустрічі з вами. Але, на жаль, час диктує свої правила, які ми змушені приймати. Завтрашній концерт #ШоуTheBest в Сочі переноситься на нову дату, яка стане відома найближчим часом. Слідкуйте за оновленнями на моєму офіційному сайті. Всі квитки залишаються дійсними! Ми обов'язково скоро побачимося і разом заспіваємо, і станцюємо під улюблені хіти!".

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