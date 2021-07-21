Відома українська актриса Ксенія Мішина, головна героїня шоу "Холостячка", показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Мішина є популярною вітчизняною актрисою. Красуня стала ще відомішою, коли пішла на проект "Холостячка". Дівчина знайшла на проекті любов і зараз активно будує відносини. А ще Ксенія веде блог в Instagram, де ділиться найцікавішим.

На фото красуня була в сукні з вирізами на животі. Красуня на декількох кадрах показала себе з усіх боків.

"Все що Бог дав жінці не завжди очевидно навіть їй. Її сила ховається за її слабкістю. Іноді довіра розкривається болем, а любов часом народжується з холоду в серце. Але краса... - найпростіше, але і саме велике властивість жінки. Причому краса так багатогранна і є абсолютно в кожній. Головне захотіти її побачити і підсвічувати своєю увагою, своєю турботою і насолодою", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Моя красуня", "дуже правильні слова", " Ну ось,красиво одягнена,з зачіскою, а то з Сашею було щось так....", "Боже, ну кінозірка! Коли в Канни?) ", "На Фріске тут дуже схожа. Шикарна була жінка...((".

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