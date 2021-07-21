Відома українська актриса Ксенія Мішина, головна героїня шоу "Холостячка", показала себе в новому образі
Як пише Politeka.net, Мішина є популярною вітчизняною актрисою. Красуня стала ще відомішою, коли пішла на проект "Холостячка". Дівчина знайшла на проекті любов і зараз активно будує відносини. А ще Ксенія веде блог в Instagram, де ділиться найцікавішим.
На фото красуня була в сукні з вирізами на животі. Красуня на декількох кадрах показала себе з усіх боків.
Кондратюк різко пройшовся по Лорак, яка зібралася з концертом в Україну: "Я взагалі не поважаю таких людей"
Градом розміром з яблуко засипає Україну, дерева виривало з корінням: кадри стихії
Через прорив греблі затопило ціле місто, кількість жертв потопу в метро зростає: кадри руйнувань в Китаї
Солістка "Go_A" без макіяжу вразила природною красою: "Принцеса з чарівним поглядом"
У ПФУ звернулися до українців після важливого рішення Кабміну: "На пенсійні виплати..."
"Все що Бог дав жінці не завжди очевидно навіть їй. Її сила ховається за її слабкістю. Іноді довіра розкривається болем, а любов часом народжується з холоду в серце. Але краса... - найпростіше, але і саме велике властивість жінки. Причому краса так багатогранна і є абсолютно в кожній. Головне захотіти її побачити і підсвічувати своєю увагою, своєю турботою і насолодою", - написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:
"Моя красуня", "дуже правильні слова", " Ну ось,красиво одягнена,з зачіскою, а то з Сашею було щось так....", "Боже, ну кінозірка! Коли в Канни?) ", "На Фріске тут дуже схожа. Шикарна була жінка...((".
Нагадаємо, кинутий" холостячкою " Мішиною Еллерт показав, як веселиться без своєї колишньої
А ще Politeka повідомляла, що Мішина спантеличила появою в білому після розставання з Еллертом
Також Politeka писала, що кинутий" холостячкою " Мішиною Еллерт поїхав з України і звернувся за допомогою