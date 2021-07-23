Дружина відомого телеведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника, Христина, показала сімейний знімок

Григорій Решетник відомий як популярний український ведучий. Прославився шоумен завдяки проектам "Холостяк" і "Холостячка". Ведучий і його дружина Христина в шлюбі з 2010 року. Сім'я Решетников вже стала зразком ідеальної сім'ї. Про це повідомляє Politeka.net.

Подружжя активно ведуть соціальні мережі. Цього разу Христина поділилася новою публікацією в Instagram. На фото вся сім'я - подружня пара і троє синів - Іван, Дмитро та Олександр. Христина в приголомшливому блакитному платті з відкритим декольте. А Григорій в синіх джинсах і білій сорочці, також він тримає самого маленького сина на руках.

"Ваня і Діма уже тиждень у моїх батьків. Вже так скучила за ними. Але, насправді, це дуже продуктивний час - ми стільки всього встигаємо! І це - при тому, що Сашуня завжди зі мною! Реально, відпочинок і релакс ) Але іще трохи і поїду за своїми", розповідає дружина телеведучого.

Шанувальники розчулилися сімейному фото і засипали Христину приємними коментарями: "дуже гарне фото, хлопчаки просто красунчики!", "Які ви красиві, так всі схожі між собою", " красива сім'я! А Сашуня копія Гришка".

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