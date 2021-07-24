Відома співачка і актриса Дженніфер Лопес підкорила аудиторію ранковим фото без косметики

Через два дні Дженніфер відсвяткує своє 52-річчя, при цьому складно повірити, що ці цифри реальні. Нещодавно в розділі Сторі виконавиця опублікувала ранковий кадр, показуючи себе з близького ракурсу і демонструючи обличчя без макіяжу.

На знімку Лопес не тільки виглядає молодо, але ще і захоплює ідеальною шкірою без зморшок, западин і тьмяності. В цілому, на ранковому фото в ліжку Дженніфер виглядала дуже природно, тому і підкорила мережу таким чином.

Раніше для шанувальників Лопес помітила, що вона дуже піклується про себе – це і є її секрет догляду за собою: "до 25 років у тебе обличчя, яке тобі подарував Бог, а після – обличчя, яке ти заслужила".

Не секрет і те, що артистка не може прожити без спорту – вона тренується з двома тренерами три-чотири рази на тиждень вранці.

Допомагає тримати себе у формі виконавиці і правильне харчування без дієт – вона просто стежить за калорійністю їжі і намагається споживати не більше 1400 калорій в день. Заради шкіри Лопес весь час п'є воду і намагається багато спати, щоб виглядати відпочила.

"Ранкове обличчя чарівниці🥺 😘; а ось це супер, ці губи😍; ласкавий малюк Дженька❤ ️" - пишуть фанати.

Нагадавши, Лопес змила макіяж і показала справжнє обличчя без фотошопу: "у неї договір з дияволом..."

Як повідомляла Politeka, Лопес потягнула за штани, насмішивши видом в спортивному костюмі: "що Ви там побачили?"

Також Politeka писала, що Лопес позбавила дару мови, хвалившись формами в крихітній маєчці: "і їй скоро 52?"