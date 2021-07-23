Відома фотограф і суддя проекту "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк вразила новим фото

Соня Плакидюк - український фешн-фотограф. Дівчина прославилася своєю участю в популярному проєкті "Топ-модель по-українськи" і зйомками для знаменитостей українського шоубізнесу. Вона активно розвиває соціальні мережі і ділиться своєю творчістю В Інстаграм. Про це повідомляє Politeka.net

Цього разу фотограф поділилася новим знімком. Соня показала шанувальникам шикарний образ. На дівчині яскраво-рожевого кольору плаття-бюстьє і рукавички. Елегантності образу надає яскравий макіяж з червоною помадою і аксесуари.

"А яка у вас зараз пісня на повторі?Накидайте мені тут, прошу", звернулася за порадою дівчина.

Шанувальники поділилися своїми улюбленими піснями і захоплено відреагували на нове фото Соні Плакидюк: " Розкішна", "Шик!", "Не придумали ще пісню про твою красу".

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