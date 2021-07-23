Відома українська актриса Ксенія Мішина, головна героїня шоу "Холостячка", показала, чим балує себе після розриву з Еллертом

Ксенія Мішина встигла прославитися не тільки як актриса, але ще і переможниця одного з сезонів «Танці з зірками», а також в ролі головної героїні «Холостячки». Ксенія після нелегкого сезону вибрала обранця Олександра Еллерта і навіть будувала з ним серйозні стосунки, жила разом і виховувала дітей.

Проте, нещодавно Мішина несподівано опублікувала пост про розставання і попросила закрити тему. У своїх Сторі вона нерідко показує, як живе далі і балує себе, щоб не сумувати і не думати про минуле.

Цього разу бажаними подарунками стали сукні, які їй дуже йшли і прикрасили фігуру правильними акцентами.

"Коли немає сил, немає бажання і нічого не радує, просто Підійди до дзеркала і подивися пильно в очі, зазирни в свою душу. Ти побачиш там багато серед великої кількості всіх спогадів, мрій і бажань. Ти побачиш ту, у якій в серці завжди знайдеться місце для любові, для ніжності, для радості», - написала Ксенія на фото.

"Краса так багатогранна і є абсолютно в кожній. Головне захотіти її побачити і підсвічувати своєю увагою, своєю турботою і насолодою", - написала зірка під фото днем раніше.

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