Російська співачка Алла Пугачова разом зі своїм молодим чоловіком Максимом Галкіним повеселилися на Дні народженні друзів в Італії

Як пише Politeka.net, відео запальних танців пари з’явилося на сторінці їхньої семирічної дочки Лізи Галкіної в Instagram.

"Італія", - підписала пост дівчинка.

Так, на відео 72-річна Примадонна в світлих джинсах та кружевній блузі танцює зі своїм 45-річним чоловіком, який одягнений у красивий білий костюм. Пара весело проводить час разом та щиро посміхається.

Фанати зірки не упустили можливості прокоментувати запальні танці зірок.

"Алла молодшає з віком", "Найчудесніша пара", "З таким як Галкін точно помолодієш", "Акуратніше крутися, не впусти бабусю", "Дивлячись на таке відео серце радіє", "Молодці, завжди разом", - пишуть фанати.

Що цікаво, деяких користувачів мережі непокоє вигляд Алли Борисівни, пишуть про її худобу. "Пугачова сильно худа. Ніби хворіє".

Раніше Politeka писала, що розповніла Пугачова вразила видом разом з Галкіним, фото: "Бабуся з онуком".

Нагадаємо, що Галкін в одних плавках "злетів" над землею: "Спайдермен нервово курить".

А ще Politeka повідомляла, що невістка Пугачової натягнула бікіні заради яскравої вечірки з чоловіком: "Яка гарна дівчинка".