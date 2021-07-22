Знаменита співачка Алла Пугачова вразила відвертим зізнанням
Як передає Politeka.net, на популярній фан-сторінці пари співачки Алли Пугачової та артиста Максима Галкіна з'явилося нове фото.
На цей раз в соціальній мережі Instagram з'явилося фото подружжя. Алла в білій сорочці, доповнила свій образ аксесуарами. Максим в білому поло. На фотографії подружжя дуже щасливе.
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"Мій дорогий, мій чоловік улюблений!
Ти найніжніший, наймиліший.
Тебе я щиро люблю,
За все тебе дякую.
З тобою нічого не страшно.
І лише завжди бути поруч важливо —
У розлуці не прожити і дня.
Мій милий, я люблю тебе!", підписує фан-акаунт до фотографії.
Шанувальники пари, зачаровані публікацією, залишили безліч приємних коментарів: "Якщо людина талановита, то вже точно у всьому! Так і Аллочка!!!", "Супер! Щастя вашій родині Галкіни-Пугачови", "Ви - просто молодці!!! Так тримати ще довгі голи!!!".
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