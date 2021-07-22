Знаменита співачка Алла Пугачова вразила відвертим зізнанням

Як передає Politeka.net, на популярній фан-сторінці пари співачки Алли Пугачової та артиста Максима Галкіна з'явилося нове фото.

На цей раз в соціальній мережі Instagram з'явилося фото подружжя. Алла в білій сорочці, доповнила свій образ аксесуарами. Максим в білому поло. На фотографії подружжя дуже щасливе.

"Мій дорогий, мій чоловік улюблений!

Ти найніжніший, наймиліший.

Тебе я щиро люблю,

За все тебе дякую.



З тобою нічого не страшно.

І лише завжди бути поруч важливо —

У розлуці не прожити і дня.

Мій милий, я люблю тебе!", підписує фан-акаунт до фотографії.

Шанувальники пари, зачаровані публікацією, залишили безліч приємних коментарів: "Якщо людина талановита, то вже точно у всьому! Так і Аллочка!!!", "Супер! Щастя вашій родині Галкіни-Пугачови", "Ви - просто молодці!!! Так тримати ще довгі голи!!!".

Нагадаємо, чоловік Пугачової Галкін приголомшив кадрами, знятими у своєму замку "Якесь знамення"

Раніше повідомлялося, розповніла Пугачова вразила видом в обнімку з Галкіним, фото: "Бабуся з онуком"

Також, Максим Галкін засвітив, як харчується Пугачова і їхні діти: "Що може бути смачніше..."





