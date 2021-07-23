Відома співачка і головна суддя шоу "Співають всі" Наталія Могилевська показала кумедне відео в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно оголосила, що стала головною суддею в шоу "Співають всі", часто радує шанувальників яскравими фото і відео в своєму Instagram. Так, цього разу зірок поділилася в мережі кумедним роликом, в якому запально танцює в компанії молодого красеня.

Як видно, ролик був знятий десь в закуліссі нового вокального шоу. На ньому Наталя під ритмічну музику синхронно танцює з молодою людиною. Виявилося, що хлопця кличу Ваня Рассел, і він став ведучим бекстейджу шоу "Співають всі".

Як видно, на відео Могилевська позує в довгій бежевій сукні з глибоким вирізом в зоні декольте, а зверху накинула декорований темний піджак. Хлопець поруч з нею танцює в темних шортах і футболці з кумедною пов'язкою на голові.

Користувачі тут же почали коментувати нове відео на сторінці Могилевської: "Наташ, вам не потрібен цей весь хайп, ви просто шикарна без цього", "Ви красива жінка, і пісні хороші, але теперішній образ вам не підходить. Ви як боїтеся старіти і" косіть "під молодь, і скиньте нарешті ці страшні піджаки", "Круто", "Ось це Ваню рознесло", "Можна було б хоч трохи синхронно", "Нові заморочки Наташки! Вже не знає, як випендритися!", "Прикольно! Мені подобається, що ви круто експериментуєте!".

Нагадаємо, Могилевська здивувала танцями в незвичайній сукні з довгим розрізом: "Під Бузову закосила".

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