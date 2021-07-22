Відома українська виконавиця Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, здалася в компанії завидного красеня

Як пише Politeka.net, Камалію називають найбагатшою співачкою України, так як красуня вийшла заміж за українського мільярдера з пакистанським корінням. Пара виховує двох дочок-близнят, при цьому співачка встигає займатися творчістю. Не забуває Камалія і про соціальні мережі, де ділиться всім цікавим зі своїми відданими фанатами.

На новому фото Камалія здалася в сукні і зі стрічкою"Міс Світу". На голові у дівчини можна побачити корону, а в руках букет шикарних троянд. Поруч стояв Дмитро Коляденко, колишній чоловік Ірини Білик. Красунчик був у капелюсі, а в руках тримав мікрофон.

"Дорога людина-свято @kolyadenkodima_official з Днем народження! Будь завжди здоровий! Впевнена, що в твоєму саквояжі знайдеться з надлишком чудових емоцій не тільки для оточуючих, але і для тебе самого! Обожнюю тебе", - написала Камалія.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Міс Світу?", "З ювілеєм, Діма. Будь здоровий і щасливий", "приєднуюся до привітань".

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