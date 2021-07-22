Відома американська акторка, танцівниця та бізнеследі Дженніфер Лопес розповіла, якими засобами користується, щоб молодо виглядати

Як пише Politeka.net, 51-річна Джей Ло записала п’ятихвилинне відео в своєму Instagram, де розповіла якими косметичними засобами користується щодня та який від них ефект.

"Привіт чудові! Я розсекречую вам свою справжню ранкову рутину, щоб ви точно знали, як я залишаюся такою (P.S. Кава та H2O завжди необхідні) ✨", - пише зірка.

Як бачимо, засоби про які розповідає Дженніфер Лопес, справді дієві, адже у свої майже 52 роки зірка має приголомшливий вигляд, на обличчі зовсім немає зморшок.

Фанати Джей Ло в коментарях під постом зробили акторці безліч компліментів та сказали багато приємних слів.

"Ти виглядаєш прекрасно", "Ти така чудова", "Ти справжня королева", " Ви такі гарні 😍 чудовий догляд за шкірою 🔥", " Світло JLo, яке потрібне кожному😍", - пишуть користувачі мережі.

Раніше Politeka писала, що Лопес змила макіяж і показала справжнє обличчя без фотошопу: "У неї договір з дияволом...".

Нагадаємо, що Лопес позбавила дару мови, похвалившись формами в крихітній маєчці: "І їй скоро 52?".

А ще Politeka повідомляла, що Дочка Дженніфер Лопес вразила зовнішністю на спільному фото: "Прямо близнюки".