Відома українська співачка Ірина Білик виклала в мережу рідкісні архівні фото з колишнім чоловіком Дмитром Коляденком

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно розірвала стосунки з російським фотографом і продюсером Асланом Ахмадовим, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережу рідкісні архівні кадри з одним з колишніх чоловіків Дмитром Коляденком, і приурочила свій пост його ювілею.

Виявилося, що 22 липня артист і ведучий Коляденко відзначає своє 50-річчя, так що Іра вирішила його публічно привітати. Артистка виклала на своїй сторінці кумедні фото з колишнім чоловіком, на якому і він, і вона ще зовсім молоді і виглядають безтурботно і весело.

У підписі до публікації Білик написала: "друзі, сьогодні ювілейчик у @kolyadenkodima_official. Давайте всі разом його привітаємо і побажаємо йому всіх благ і здоров'я! Діма з днем народження!". Користувачі тут же почали коментувати публікацію, приєднуючись до привітань.

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