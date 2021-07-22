Яскравий учасник шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олексій Тригубенко показав яскравий кадр з відпочинку на Сейшелах

Як повідомляє Politeka.net, відомий учасник романтичного реаліті-шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко часто радує шанувальників яскравими фото і відео в своєму Instagram. Нещодавно хлопець вирушив на відпочинок до океану - на Сейшельські острови, звідки тепер викладає яскраві фото.

Так, цього разу Олексій показав шанувальникам милу фотографію, на якій позує зі своєю новою "подружкою" – великою черепахою. У підписі до кадру хлопець поділився своїми роздумами.

"Всі пам'ятають казку "Заєць і черепаха"? У ній розповідається про те, як слабший виграв сильного, тому що той недооцінював противника. Мені сподобалося, як в цій казці черепаха просто спокійно і послідовно здійснювала свій шлях, не звертаючи уваги на глузування і перша прийшла до фінішу. Так і в житті, не можна недооцінювати противника і відкладати на потім те, що можна зробити зараз. Якщо розслабитися і думати, що ти і так переміг — можна програти навіть найслабшому супернику. Взагалі, я вважаю, що талановиті люди це ті, хто вміють поєднувати в собі швидконогість зайця з мудрістю і спокоєм черепахи. Якщо не пам'ятаєте цю історію, раджу прочитати) а поки ми з цією красунею перевіримо, чи заходять ще селфі в Instagram", - написав Тригубенко.

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