Блогерша Даша Квіткова, дружина "Холостяка" Микити Добриніна, показала себе після пологів
Як пише Politeka.net, Даша Квіткова стала відомою після перемоги на шоу "Холостяк". Красуня вийшла за "Холостяка" Добриніна заміж, а нещодавно народила первістка. Тепер дівчина активно ділиться всім цікавим, що відбувається після пологів, в Instagram.
На новому сторіс Даша показала, як виглядає після пологів. Дівчина одягла шортики і топік, демонструючи фігуру в дзеркалі.
"Як виглядає ваше тіло після пологів (можна просто описати)", - запитала фанатка.
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"Та як желешка виглядає. 69 кг. чоловік кожен день говорить, яка я красива. Я поки ходжу повз дзеркало і ношу корсет", - написала Квіткова під публікацією.
На другому сторіс Даша здалася з сином. У красуні запитали, що роби Лев (так звуть малюка). Квіткова зазначила, що дитина зараз їсть і додала сторіс.
Нагадаємо, "Холостяк" Добринін показав ексклюзивні кадри з квітковою під час пологів
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