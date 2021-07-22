Блогерша Даша Квіткова, дружина "Холостяка" Микити Добриніна, показала себе після пологів

Як пише Politeka.net, Даша Квіткова стала відомою після перемоги на шоу "Холостяк". Красуня вийшла за "Холостяка" Добриніна заміж, а нещодавно народила первістка. Тепер дівчина активно ділиться всім цікавим, що відбувається після пологів, в Instagram.

На новому сторіс Даша показала, як виглядає після пологів. Дівчина одягла шортики і топік, демонструючи фігуру в дзеркалі.

"Як виглядає ваше тіло після пологів (можна просто описати)", - запитала фанатка.

"Та як желешка виглядає. 69 кг. чоловік кожен день говорить, яка я красива. Я поки ходжу повз дзеркало і ношу корсет", - написала Квіткова під публікацією.

На другому сторіс Даша здалася з сином. У красуні запитали, що роби Лев (так звуть малюка). Квіткова зазначила, що дитина зараз їсть і додала сторіс.

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