Блогерша і дружина футболіста Олександра Зінченка Влада Седан показала яскраві вагітні фото

Як повідомляє Politeka.net, відома блогерка і дружина футболіста української збірної з футболу Олександра Зінченка Влада Седан часто радує шанувальників яскравими фото і відео в своєму Instagram. Зараз дівчина вагітна, так що ділиться в мережі результатами ніжних фотосесій з животиком.

Так, цього разу Влада виклала у своєму мікроблозі кілька чарівних кадрів, на яких позує в дивовижному ляльковому образі. Перед камерою красуня з'явилася в рожевій міні-сукні, яка підкреслила вагітний животик і довгі стрункі ніжки. волосся дівчини розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

Користувачі тут же почали обговорювати нові фото дівчини, засинаючи її компліментами в коментарях: "Така красива. Дорога, тобі дуже йде", "Барбі", "Я так розумію, буде дівчинка", "Як Барбі, дуже красива", "Красуня", "Просто вогонь", "Найкрасивіша", "Дуже красива", "Яка мила", "Як красиво".

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