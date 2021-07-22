Відома телезірка і модель Кім Кардашьян показала яскраві кадри зі своєї прогулянки в Нью-Йорку
Як повідомляє Politeka.net, популярна телезірка і світська левиця Кім Кардашьян підкорила мільйони людей у всьому світі, зібравши в своєму Instagram величезну аудиторію. Нещодавно зірка поділилася в соцмережі яскравим кадрами з нічної прогулянки в Нью-Йорку, на яких позує в зухвалому образі.
Як видно, перед камерою Кім з'явилася в стильних шкіряних штанях на шнурках і в коротенькому вузькому топіку, який ледь утримує апетитне декольте. Довге волосся моделі розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж, вона кидає хижі погляди в камеру.
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У підписі до публікації Кардашьян написала: "NYC". А користувачі тут же почали коментувати фото, засинаючи красуню компліментами в коментарях: "Ти найкраща", "Класний образ", "Шикарна", "Вау", "Ти прекрасна", "Обожнюю тебе", "Дуже красива".
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