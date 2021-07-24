Українська співачка Настя Каменських, яка одружена з репером і продюсером Потапом (Олексієм Потапенко), вразила зміною образу

Популярна співачка привертає увагу не тільки своїм талантом, але і зовнішністю. Артистці знає, як подати себе ефектно. Не боїться вона і змін, що підтверджує нове фото на сторінці артистки в Instagram, передає Politeka.net. (Щоб подивитися, проскролльте вниз)

"Обожнюю експериментувати☺ Один з моїх улюблених образів", - написала вона.

Настя Каменських зображена з незвично коротким світлим волоссям. На ній оригінальне плаття з величезними пір'ям.

У такому образі артистка захопила не тільки шанувальників і колег.

"Вау!!! Ти супер красива!!!» - написала телеведучий і ресторатор Ектор Хіменес-Браво.

Також свої коментарі залишили хореограф Влад Яма, фотограф і модель Соня Плакидюк, ведучий Андрій Бедняков, та інші.

Крім того, Каменських в такому образі порівняли з Кім Кардашьян.

Нагадаємо, що Каменських в купальнику на мотузочках показала, як її зірковому чоловікові пощастило з дружиною: "пливе до свого Робінзона...".

Раніше Politeka писала, що Каменських у сукні з глибоким декольте і розрізами показала справжнє шоу: "П'янить сильніше, ніж вино".

Також Politeka повідомляла, що Каменських і Потап роз'їхалися після відпочинку в Туреччині: "Насть, ти знаєш...".