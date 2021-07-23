Співачка Джамала і Tayanna відкрили закулісся свого дуету, виклавши в мережу спільні фото

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Джамала з ще однією не менш полярною артисткою Tayanna (Тетяна Решетняк) записали спільну пісню. Про це Джа повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши яскраві фото з колегою.

На фотографіях Джамала і Tayanna в цікавій локації і незвичайних образах. Так, перша з'явилася перед камерою в хитромудрому сценічному костюмі блакитного відтінку з оригінальним об'ємним елементів за спиною; її волосся зібране у високий пишних хвіст, а на обличчі яскравий макіяж. Тетяна Решетняк позує у світло-блакитному брючному костюмі з коротким топіком, її волосся з кісками недбало укладені, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Джамала відкрила завісу їх з Тетяною дуету: "Знаю, ви довго чекали. Здогадувалися, підозрювали. І ... доведеться почекати ще трохи. Сьогодні ми вперше заспівали нашу спільну з @tayanna_reshetnyak "ЗЕМЛЮ" на вечорі Прем'єр, а вже через місяць ви почуєте її на всіх музичних платформах і в ефірах найкрутіших концертів. Запасіться терпінням! Наш подарунок до тридцятої річниці Незалежності України! Швидкий".

Нагадаємо, Джамала, ставши учасницею "Танці з зірками", зробила важливу заяву: "Градус хвилювання – зростає з кожним днем".

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