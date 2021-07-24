Відома фотограф і експерт шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк показала кадри зі зйомок шоу, які були зроблені рік тому

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська фотограф Соня Плакидюк, яка знімає знаменитостей, часто радує шанувальників яскравими фото і відео в своєму Instagram. Так цього разу зірка опублікувала кілька кадрів зі зйомок шоу "Супер топ-модель по-українськи", які були зроблені рік тому.

Треба сказати, що на цих знімках Соня виглядає просто чудово і вельми спокусливо. Перед камерою вона з'явилася в елегантній чорній сукні з глибоким вирізом, яка ледь прикриває декольте, а доповнила образ цікавими червоними рукавичками майже до плечей. Її волосся зібране в акуратну зачіску, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до фото Плакидюк написала: "Айфон підкинув мені (є у нього такий грішок), що рівно рік тому в цей день (точніше – в ніч до ранку) ми почали знімати сезон Супер Топ-Модель По-Українськи". Шанувальники тут же почали коментувати знімки дівчини: "О, Боже, декольте...", "Обожнюю вас, кращий модельний проект", "Було вогонь", "Звичайно чекаємо новий сезон. Сонечка, ви прекрасна!".

Нагадаємо, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" з відкритим декольте вразила елегантним образом:"розкішна".

Як повідомляла Politeka, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" з'явилася з незвичайною зачіскою і в зефірній сукні: "Оу, ось це...".

Також Politeka писала, що Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" поніжилася на сонці, засліпивши виглядом у купальнику: "Кішечка".