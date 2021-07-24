Ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська поділилася з фанами ранковим селфі

Як пише Politeka.net, 36-річна співачка Слава Камінська (справжнє ім’я Ольга Кузнєцова) після 15-річної праці в гурті "НеАнгели" нещодавно почала сольну кар’єру. Так, продюсер групи Юрій Нікітін пояснив, що основною причиною розпаду стало те, що солістки дуету Віка та Слава виросли і готові до сольних кар’єр.

Несамовитий графік та праця над сольними піснями сильно виснажують Славу. У своєму Instagram зірка поділилися з фанатами ранковим селфі, на якому виглядала втомленою. Фоловери Слави підтримали жінку, написали їй багато компліментів та побажали хорошого дня.

"Добрий ранок! Ви крута 🔥🥰❤️", "Доброго ранку!!! Гарного дня❤️", "Чого тобі не спиться в таку рань? Добрий ранок", "Заспана) красотка!!", " Доброго раночку😍😍😍", "З Бадьорим", - пишуть фани.

Раніше Politeka писала, що Камінська після розвалу "НеАнгелів "шукає порятунок від нової напасті: "Роздерли все і скрізь".

Нагадаємо, що Камінська з "НеАнгелів", показавши українцям середній палець, вирішила не мовчати: "Повилазили цінителі моральності".

А ще Politeka повідомляла, що Слава Камінська після розвалу НеАнгелів зважилася на важливе визнання: "Я ніколи не любила...".