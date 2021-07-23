Відома українська телеведуча Леся Нікітюк вирушила на черговий спекотний відпочинок

Популярна телеведуча веде активний образ життя і постійно показує на своїй сторінці в Instagram кращі кадри. Нерідко зірка демонструє себе без прикрас - справжню, без косметики і яскравих нарядів.

Оскільки Леся любить подорожувати, вона також публікує фото і відео, зроблені під час польоту. Цього разу Нікітюк вирушила на спекотні вихідні посеред ночі, причому зазначила, що подібний політ, в такий пізній час: «це повна с*ака».

Таким чином телеведуча натякнула на бажання банально поспати, адже в дорозі це жодного разу не вдається. Після артистка пройшлася по магазинах в аеропорту і похвалилася стильною добіркою сонцезахисних окулярів у звичному стилі.

А вже через кілька годин зірка поділилася ще нікоторыми кадрами, вже в іншому образі. Спочатку Леся подорожувала в лавандовому костюмі, а на відпочинку приміряла Ніжно-бежевий, більш відкритий наряд.

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