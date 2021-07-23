Популярна українська співачка Надя Дорофєєва підкорила незвичайним чином в напівпрозорому вбранні

Популярна виконавиця фактично кожен день показує нові образи, які привертають увагу. Оскільки Надя також займається своїм магазином з подругою, вона захоплена трендами і модними образами, які можна було б застосувати не тільки на концертах.

Причому на виступах Надя з'являється в максимально яскравих і пам'ятних нарядах. Цього разу зірка вибрала щось середнє між зручністю і пікантністю. Напівпрозорий білий наряд з чорним верхом і імітацією корсета вигідно зробив акцент не на талії, а на тонких ногах виконавиці.

Пишна укладка, звичний макіяж і мінімум прикрас зробили Надю ще яскравіше, а ось зручні чорні чоботи на масивній підошві надали образу якоїсь зухвалості.

"Така vecherinka була вчора на @svitsketv 💜 🤍 💖" - написала Надя під фото.

Шанувальники відповіли: «Команда топчик; Ну що тут сказати😍; я на фотці класний 🤣; Аааааа чого ви всі такі красиві 😍🔥; Костюми кайф⚡️ а ось це було круто❤️🔥; Ці образи🔥; Було дуже круто 💖; Така гарна команда😍 образи очі сліпить😍; Таке класне виступи і такі красиві наряди 😍🔥; Дуже красиво😍💔», - відповіли фанати.

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