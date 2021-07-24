Відома українська актриса Ксенія Мішина, яка брала участь в шоу "Холостячка", показала себе і поділилася особистим
Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною українською актрисою. Краса стала ще відомішою після шоу" Холостячка", де дівчина стала головною героїнею. Там Ксенія вибрала Олександра Еллерта, з яким будувала стосунки і після проекту, але нещодавно пара розійшлася. Зараз красуня активно веде сторінку в Instagram, ділячись найцікавішим з фанатами.
На новому фото дівчина була в сукні з вирізами на животі. Образ Ксенія доповнила стильними окулярами і сережками.
"Любов-це розвиток. Щастя-це спокійне ставлення до всього. Здоров'я це проходження енергії крізь нас без затримки. Гармонія ситуацій і органів. А. Палієнко", - написала Ксенія.
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На другому фото красуня змінила позу, а також поміняла підписася:
"Дисбаланс-претензії, страх, ненависть, заперечення - необхідні для того, щоб ми змінювали алгоритми сприйняття світу і усвідомлення, тим самим виходили на наступний рівень і ставали краще. А Палієнко", - написала Мішина.
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина в чорній сукні показала, як змінилася після розставання з Еллертом
Також Politeka писала, що" Холостячка " Мішина в сукні з вирізами показала всі свої достоїнства
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