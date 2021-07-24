Українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе на відпочинку в Чорногорії, здивувавши українців

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Красуня знімається в безлічі українських проектів, а також веде сторінку в Instagram. Зараз дівчина вирушила на відпочинок в Чорногорію і показала в своєму блозі, як проводить час.

На новому фото Леся позувала в бікіні, стоячи на тлі вивіски "Nikkitiuk beach". Красуня доповнила образ стильними окулярами, а ніжку виставила вперед, захоплюючи розкішною фігуркою. Як можна зрозуміти, дівчина була на пляжі Nikki Beach Montenegro, а напис домалював, щоб пожартувати над українцями.

"Прикупила готель. Поки на розслабоні, на Чілі - коротше. Зараз пивка принесуть. Літо", - написала Леся.

"Це підпалив", "Лесь, друге слово не правильно написали", " вхід платний?", "Ноги вже як у Полякової", " а чому вони обзиваються? Самі вони бич".

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