Українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе на відпочинку в Чорногорії, здивувавши українців
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Красуня знімається в безлічі українських проектів, а також веде сторінку в Instagram. Зараз дівчина вирушила на відпочинок в Чорногорію і показала в своєму блозі, як проводить час.
На новому фото Леся позувала в бікіні, стоячи на тлі вивіски "Nikkitiuk beach". Красуня доповнила образ стильними окулярами, а ніжку виставила вперед, захоплюючи розкішною фігуркою. Як можна зрозуміти, дівчина була на пляжі Nikki Beach Montenegro, а напис домалював, щоб пожартувати над українцями.
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"Прикупила готель. Поки на розслабоні, на Чілі - коротше. Зараз пивка принесуть. Літо", - написала Леся.
"Це підпалив", "Лесь, друге слово не правильно написали", " вхід платний?", "Ноги вже як у Полякової", " а чому вони обзиваються? Самі вони бич".
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