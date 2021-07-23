Українська співачка, дружина репера Олексія Потапенка Настя Каменських поділилася кадрами, на яких позує у яскравій червоній сукні з глибоким розрізом та відкритим декольте

Як пише Politeka.net, ексучасниця гурту "Потап і Настя" Настя Каменських, яка будує успішну кар’єру під псевдонімом NK, побувала на "Вечорі прем’єр" з Катериною Осадчею.

Для заходу співачка обрала неймовірну червону сукню з глибоким розрізом, а образ доповнила колготками в сіточку та червоними ботфордами.

Шанувальники зірки поставили понад 10 тисяч лайків та встигли обговорити фігуру Насті. Були й такі, які грубо висловилися про зовнішній вигляд співачки.

"Буть упевненою в собі та не дозволяй сумнівам заважати тобі рухатися вперед", "Дуже крута Наська🔥🔥🔥🔥🔥🔥🥰", "Красива 💔💔💔", "Шикарна", "Дуже гарна", "Знову гладшати почала, чи що?", "Яка була товста, така, впринципі, й залишилася!", - пишуть під постом Насті.

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