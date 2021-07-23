Співачка Альбіна Джанабаєва, колишня солістка групи ВІА-Гра, показала себе і чоловіка Валерія Меладзе

Як пише Politeka.net, Джанабаєва є популярною співачкою, що стала солісткою гурту"ВІА Гра". Красуня закрутила роман з Валерієм Меладзе. Дівчина цього року народила композитору третю дитину-дочку. Також знаменитість активно веде соціальні мережі, де ділиться найцікавішим з фанатами.

На новому фото красуня позувала в камуфляжному одязі і рукавичках, а на голові можна побачити захисні окуляри. Поруч стояв Меладзе, який був просто в чорній футболці. Пара посміхалася, показуючи по два пальці.

"Придумаємо разом назву фоточці)?...Не випускаємо з уваги відкритий капот, поїхали", - написала Альбіна під фотографією.

Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:

"Нам чотири пива і Евакуатор, плиз", "Лисиця Аліса і Кіт Базиліо)", "як Альбіна Валерія по полях на гастролі везла", "ми не на морі, ми в городі", "сама класна пара шоубізнесу".

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