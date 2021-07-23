Співачка Альбіна Джанабаєва, колишня солістка групи ВІА-Гра, показала себе і чоловіка Валерія Меладзе
Як пише Politeka.net, Джанабаєва є популярною співачкою, що стала солісткою гурту"ВІА Гра". Красуня закрутила роман з Валерієм Меладзе. Дівчина цього року народила композитору третю дитину-дочку. Також знаменитість активно веде соціальні мережі, де ділиться найцікавішим з фанатами.
На новому фото красуня позувала в камуфляжному одязі і рукавичках, а на голові можна побачити захисні окуляри. Поруч стояв Меладзе, який був просто в чорній футболці. Пара посміхалася, показуючи по два пальці.
"Придумаємо разом назву фоточці)?...Не випускаємо з уваги відкритий капот, поїхали", - написала Альбіна під фотографією.
Лобода після чотирьох років мовчання дасть сольний концерт в Україні, ціни на квитки космічні: подробиці
Раптово пішов з життя знаменитий актор і гуморист: трагедія трапилася прямо на сцені
Прийомна дочка Потапа з сім'єю поїхала за кордон і здивувала заявою: "Потрапляючи в такі..."
Українців попередили про проблеми з пенсіями: «Зможуть претендувати тільки на...»
Ексдружина Позитива після розлучення змінилася до невпізнання, навіть Астаф'єва не встояла: "Фух, амінь"
Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:
"Нам чотири пива і Евакуатор, плиз", "Лисиця Аліса і Кіт Базиліо)", "як Альбіна Валерія по полях на гастролі везла", "ми не на морі, ми в городі", "сама класна пара шоубізнесу".
Нагадаємо, екс-ВІА Гра Джанабаєва похвалилася, як проводить час наодинці з Меладзе
А ще Politeka писала, що Джанабаєва після повернення Меладзе з Києва показала, що діється у них вдома
Також Politeka повідомляла, що екс-ВІА Гра Джанабаєва і Валерій Меладзе показали, яким росте їх старший син