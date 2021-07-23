Українська співачка Надя Дорофєєва, колишня солістка "Время и Стекло", показала себе в новому образі для виступу

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва стала популярною українською виконавицею завдяки групі"Время и Стекло". Красуня разом з партнером по колективу Олексієм Завгороднім в кінці 2020 року оголосили про розпад групи, після чого співачка зайнялася сольною кар'єрою. Не забуває Красуня і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото красуня одягла напівпрозорий білий наряд з чорним верхом, який можна сплутати з корсетом. Надя на кількох фото показала себе в гримерці, а на останньому вийшла на вулицю, приєднавшись до інших.

"Цукор", - підписала свою публікацію Надя.

Чоловік Володимир Дантес відразу прокоментував публікацію: "яка ж ти красива"

Леся Нікітюк теж не змогла пройти повз публікацію:"Боже, яке красиве".

Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Кавуновий цукор високий", "спокуса і місто", "цей наряд нереально барвистий", "Занадто красива".

Нагадаємо, Дорофєєва в напівпрозорій міні-сукні не посоромилася показати зайве

А ще Politeka писала, що позитиву "засікли" біля гримерки Дорофєєвої, фото розбурхало мережу

Також Politeka повідомляла, що Надя Дорофєєва з "шухером" на голові і в окулярах потрясла зовнішнім виглядом



