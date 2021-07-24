Популярна співачка Злата Огневич знялася перед виходом "Холостячки 2" в новій фотосесії
Популярна співачка Злата Огневич чекає виходу перших ефірів другого сезону "Холостячки" з самого початку таємних зйомок. Оскільки проект знімають таємно, подалі від уваги мережі, сама зірка не може розповісти про нього нічого до самого фіналу.
Тільки на пост-шоу, через три місяці після закінчення роботи над ефірами буде зрозуміло, чи залишилася Злата з тим, кого вибере. Зараз зірка все ще зайнята зйомками, тому рідко публікує нові кадри в Instagram.
Більш того, Злата намагається вибирати для фанатів нейтральні теми для обговорень. Перед швидким запуском проекту підтримати співачку вирішила її знайома, написавши, як сильно чекає другу «Холостячку» з Огневич в головній ролі.
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Яскраві знімки зірки, що позує в рожевому вбранні з відкритим декольте і вирізами виглядали при цьому дуже сміливо і яскраво. Так Злата виглядає більш розкутою і відкритою.
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