Популярна співачка Злата Огневич знялася перед виходом "Холостячки 2" в новій фотосесії

Популярна співачка Злата Огневич чекає виходу перших ефірів другого сезону "Холостячки" з самого початку таємних зйомок. Оскільки проект знімають таємно, подалі від уваги мережі, сама зірка не може розповісти про нього нічого до самого фіналу.

Тільки на пост-шоу, через три місяці після закінчення роботи над ефірами буде зрозуміло, чи залишилася Злата з тим, кого вибере. Зараз зірка все ще зайнята зйомками, тому рідко публікує нові кадри в Instagram.

Більш того, Злата намагається вибирати для фанатів нейтральні теми для обговорень. Перед швидким запуском проекту підтримати співачку вирішила її знайома, написавши, як сильно чекає другу «Холостячку» з Огневич в головній ролі.

Яскраві знімки зірки, що позує в рожевому вбранні з відкритим декольте і вирізами виглядали при цьому дуже сміливо і яскраво. Так Злата виглядає більш розкутою і відкритою.

Нагадавши, "Холостячка" Огневич вирішила заткнути за пояс Вакарчука, з'явилося відео:"яка міць і сила".

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