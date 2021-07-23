Відома актриса і співачка Дженніфер Лопес прогулялася на вулиці в модному чорно-білому комбінезоні

Завтра знаменита виконавиця Дженніфер Лопес відсвяткує 52-річчя, чого дуже чекають фанати. Практично кожен пост зірки бурхливо обговорюється в мережі, адже співачка не забуває демонструвати свій догляд за шкірою.

Саме тому багато користувачів Instagram думають, що всі засоби, якими користується Лопес на публіці, - просто реклама. А сяючий вигляд Дженніфер насправді повинен вважатися заслугою косметологів.

Проте, подібне артистка заперечує і має намір звертає увагу фотографів на себе. Доглянута шкіра Лопес і спортивна форма є доказом її наполегливої праці. Навіть на прогулянці Дженніфер досить сяє, показуючи трендові наряди в витриманій колірній гамі.

В цілому, як можна помітити, Лопес відчуває себе впевнено в будь-який час перед камерами, тому ніколи не приховує фігуру. Всіляко підкреслюючи достоїнства, зірка бажає довести: вона виглядає значно молодше своїх років.

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