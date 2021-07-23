Відомий російський артист і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін показав відео свого господарства

Як повідомляє Politeka.net, відомий російський гуморист і чоловік Алла Пугачової Максим Галкін часто радує публіку яскравими фото і Відео зі свого насиченого життя. Артист показує в Мережі, як вони живуть з дружиною і дітьми, а також як він господарює в своєму замку.

Так, цього разу Максим вирішив похвалитися своїм садом, який сам же і посадив. Він зняв відео своєї прогулянки по території ділянки, показуючи шанувальникам щедрий урожай плодових дерев. У відео Галкін розповів, що попри закиди хейтерів, він точно садив дерева сам, і навіть показ фото, як це було.

Користувачі тут же почали коментувати відео артиста, відзначаючи, що його дружині можна тільки позаздрити, адже у неї дуже господарський чоловік: "Максим, який ви молодець!", "Вірю, що ви все самі посадили", "Хороші люди, щастя вам", "Ви супер", "Нічого собі, круто. Молодець, Максим господарник".

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