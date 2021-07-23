Відома українська блогерша Даша Квіткова, дружина "Холостяка" Микити Добриніна, через десять днів після пологів показала фігуру

У своїх Сторі Даша після народження сина зізналася – в день пологів її вага склала 82 кілограми. Вона була настільки вражена, що практично кричала, що це не може бути її вага. Адже до вагітності норма ваги квіткової становила всього 52-53 кг.

Тепер дівчина вчиться приймати себе, чекає, коли можна буде займатися в залі і закликала не хейтити жінок за їх тіла, адже відновитися не так просто. Тепер вона слідує спеціальному раціону, бажаючи повернутися назад в комфортний стан.

"У день пологів важила 82 кг і кричала, що це не правда. Це не моя вага. Вийшла з пологового будинку я 75 кг і зараз у мене 69", - поділилася блогер раніше.

Також вона опублікувала кадр, демонструючи свій живіт, не бажаючи приховувати свій вигляд і чесно демонструючи свої недоліки:

"Чому я це показала? Знаючи, що зараз це рознесуть по всіх паблік і будуть перекидати один одному. Та тому, що це я. і я не ідеальна. І мій животик піде, це можна виправити, а отруйні язики залишаться з кимось назавжди. Любіть себе і навіть не переживайте через думку інших людей",-написала Даша.

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