Українська актриса Вікторія Булітко, зірка "Дизель шоу", показала себе в гримерці
Як пише Politeka.net, Вікторія Булітко є популярною українською актрисою, зіркою"Дизель шоу". Красуня не так давно вакцинувалася, про що неодноразово жартувала, а зараз вирішила вирішила в Instagram показати, як сильно змінилася в гримерці.
На новому відео красуня позувала в чорній майці, сидячи перед дзеркалом. На одній руці у Вікторії був годинник, а на другій руці у дівчини можна помітити кілька гумок для волосся. Після цього візажисти зайнялися красунею, наводячи марафет на Булітко. Дівчині ще наділи перуку на волосся і Вікторія стала брюнеткою. Вже на вулиці красуня показала підсумковий варіант, знімаючи себе на Селфі.
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"Знімаємо сьогодні в прекрасному місці, зараз покажу. Ось, краса яка", - сказала Вікторія, ділячись з фанатами.
Українці не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, адже Вікторія опублікувала кадри в стооріс Instagram.
Нагадаємо, Булітко з" Дизель шоу " взялася за келих і приспустила сукню, засвітивши мереживну білизну
А ще Politeka писала, що Булітко з "Дизель шоу" вразила новими кадрами після вакцинації, що зараз з артисткою
Також Politeka повідомляла, що з Булітко з "Дизель шоу" продовжує відбуватися чортівня після щеплення від ковіда