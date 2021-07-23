Відома українська актриса Ксенія Мішина, зірка шоу "Холостячка", показала себе в гримерці

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина стала популярною українською актрисою, після чого пішла шукати кохання на шоу "Холостячка". Там красуня вибрала Олександра Еллерта, з яким розлучилася недавно. Але дівчина не сумує і продовжує вести блог в Instagram, де розповідає багато цікавого.

На нових сторіс Ксенія вирішила показати, чим зараз буде займатися. Дівчина прийшла до гримерки, яка займалася її образами для "Холостячки", а зараз продовжили співпрацю, адже чекає новий проект.

"Сьогодні я зустрілася зі своєю найулюбленішою гримеркою. Як там правильно потрібно говорити. Ми з Юлею працювали всю "Холостячку". Ось вона робила з мене принцесу. Жили, не ледве, не спали, не жили, знімали. І тепер ми знову заходимо разом в дуже цікавий проект", - сказала Мішина.

На останньому сторіс дівчина була вже з коротким волоссям. Мішина зазначила, що досить незвично: "Нова Ксю".

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