Відома актриса Анна Саліванчук викликала фурор, з'явившись в розкішному вбранні на світському заході

Як повідомляє Politeka.net, відома актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук часто радує шанувальників яскравими фото і відео у своєму Instagram. Цього разу красуня поділилася кадрами зі світського заходу "Вечір прем'єр", на якому побувала в якості гості.

Схоже, актриса вирішила зробити фурор своєю появою у світському товаристві - і їй це вдалося. У соцмережі Анна показала фото і відео, на яких демонструє свій розкішний наряд. Як видно, артистка вийшла в світ в довгій білій сукні з глибокими вирізами і декоративними пір'ям. Цей наряд красиво підкреслив витончену фігуру і апетитні форми красуні. Відзначимо, що на відео можна побачити справжнє дефіле від Анни, вона впевнено позує перед камерою, демонструючи свій образ.

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У підписі до публікацій Саліванчук розповіла про захід і свою підготовку до нього: "Попри те, що я актриса, і в кіно, в театрі мене часто надягають в красиві наряди, і роблять шикарні зачіски і макіяж, ми жінки дуже любимо відчувати себе принцесами і королевами в красивих ошатних сукнях, на підборах, і з пір'ям в голові, і короною. І вчора був такий вечір, від якого неможливо було не кайфанути".

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