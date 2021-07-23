Колишня дружина Олександра Завгороднього (Позитива) Анна Андрійчук, подруга Насті Каменських, показала себе, розповівши особисте
Як пише Politeka.net, Ганна Андрійчук більше 10 років була разом з Олександром. Пара познайомилася в 2006 році, а офіційно оформили відносини в 2013. Вже в поточному році Анна і Олександр заявили про розставання. Дівчина починала кар'єру на телебаченні, потім стала дизайнером і розвиває власний бренд модного одягу. Також Анна активно веде Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому фото красуня здалася в сукні з великим декольте, сидячи за столиком на вулиці. Анна доповнила образ стильними окулярами, а волосся залишила розпущеним. Андрійчук зробила кілька фото, демонструючи себе з різних ракурсів.
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"На день перестала любити чорний колір.
А Який ваш улюблений?",- написала Анна.
Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Жовтий і помаранчевий", "дуже красива", "яка ж ти Кармеліта", "розкішна", "лавандовий", "красуня, пожежа", "вічно красива", "ви дуже красива", "на Подолі, видно на вікні праворуч".
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