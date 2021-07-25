Відома українська акторка, зірка "Ліги сміху" та "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна порадувала публіку світлинами в яскравій червоній сукні
Як пише Politeka.net, 25-річна талановита дівчина часто ділиться з фанами різноманітним контентом у своєму Instagram. Так, цього разу Катя опублікувала світлини з концерту " Жіночого кварталу" в Одесі. Дівчина була в елегантній червоній сукні з зав'язками на спині та вишуканих сережках.
"Одеса люблю ❤️ Концерт @zhenskiykvartal_official, просто краще, що зі мною відбувалося за останні два тижні) Спасибі всім, хто прийшов і підтримав нас🙏🏻 Sold out 🤟🏻 Неймовірно! Ми дуже сумували за вами, дорогий глядач!!!!", - пише Нікітіна.
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Фанати оцінили образ дівчини, поставили понад 1000 лайків та написали коментарі.
"Яка ти красива", " Катюха, ти просто диво, наша гордість! Успіхів тобі у всіх напрямках і класного, душевного глядача! 🔥👌", "Неземна красунька", " Бомба, чесно кажучи🔥🔥🔥😍😍😍", " Нікітіна, тобі треба знятися в кіно. Щось таке про царів, мушкетерів і дам в розкішних сукнях. Не знаю чому, але щось таке😇", - пишуть фани.
Раніше Politeka писала, що блондинка з "Жіночого кварталу" блиснула шикарною фігуркою в бікіні: "Мрійлива русалка".
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