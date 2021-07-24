Відома телезірка і модель Кім Кардашьян показала моднве наряди, які віддає перевагу останнім часом

Поки в мережі постійно обговорюють витівки сімейства Кардашьян, старша з сестер Кім намагається привертати увагу до себе улюбленим чином. Справа в тому, що зірка є активним користувачем мережі, тому вважає за краще публікувати нові кадри мало не кожен день.

Цього разу Кім показала відразу серію фото, на яких позувала в різному одязі абсолютно різного стилю і кольору. Таким чином Кардашьян захотіла показати свої "архівні" вбрання в кімнаті для переодягань.

Під одяг і моделі з видатними формами виділена величезна кімната з безліччю полиць, шаф і пуфів для зручної примірки нарядів.

"Примірка архіву 😂 » - коротко написала Кім під кадрами.

Шанувальники поспішили відповісти зірці:

"Ой, ти тут така милашка❤️; 4-е фото - Це такий вайб!!! ☎ ️ ; Так мило🥰 😍; Я Пам'ятаю ту ванну, лол @kimkardashian; ваша нога на 9 фото😭; королева 2000-х кім !!!; Чудовий пост😁 розкіш пре; що сталося з твоїми ногами на 9-му фото; завжди була красунею, але тепер ще краще 😍" »

Нагадавши, чарівна Кім Кардашьян в стильному купальнику вразила формами і порадою: "Каньє, як ти втрачаєш таку жінку".

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